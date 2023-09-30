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KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen BeyoÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen yÃ¼zlerce fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Fotomaraton etkinliÄŸiyle AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Ã¶nÃ¼nde baÅŸladÄ±. BeyoÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Yolu'nu fotoÄŸraflamak amacÄ±yla yÃ¼zlerce fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n bulunduÄŸu etkinlik, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'un katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti. Bakan Ersoy, AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde etkinliÄŸi baÅŸlattÄ± ve fotoÄŸraf temalarÄ±nÄ± eÅŸi Pervin Ersoy'la birlikte aÃ§Ä±kladÄ±. EtkinliÄŸin ilk temasÄ±, Cumhuriyet'in izleri olurken, mobil temasÄ± da 'ÅŸehrin enerjisi' oldu. TemayÄ± aÃ§Ä±klayan Bakan Ersoy, deklanÅŸÃ¶re ilk basan isim oldu. Â

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BeyoÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali 15 Ekim'e kadar devam edecek. ÂBurada konuÅŸan Bakan Ersoy, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±, o yÃ¼zden KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivallerini 100 gÃ¼nlÃ¼k bir maratona yaydÄ±k. Bu sene 5 AÄŸustos'ta baÅŸladÄ±, KasÄ±m ortasÄ±na kadar devam edecek. Cumhuriyetimizin 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda 100 gÃ¼nlÃ¼k bir maraton yaptÄ±k. KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivalleri maratonunda benim en Ã§ok beÄŸendiÄŸim etkinlik Fotomaraton. Etkinlik boyunca yaÅŸanan bÃ¼tÃ¼n farklÄ±lÄ±klarÄ± sizler yakalÄ±yorsunuz, kadrajÄ±nÄ±za yansÄ±tÄ±yorsunuz. Sonra onlarÄ± sosyal medya Ã¼zerinden tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye, tÃ¼m dostlarÄ±nÄ±za yayÄ±yorsunuz. Bu da bizi Ã§ok mutlu ediyor. KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivali BeyoÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Yolu'yla baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±, ilk burada olmuÅŸtu. Sonra aÅŸama aÅŸama geliÅŸtirdik. GeÃ§en sene 5 ÅŸehre yayÄ±ldÄ± bu sene 11 ÅŸehre Ã§Ä±ktÄ±. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sene de en az 15 ÅŸehirde KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivallerini gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz. Her sene en az 5 ÅŸehir ilave ederek inÅŸallah 2028 hedefimiz 35 ÅŸehre KÃ¼ltÃ¼r Yolu Festivallerini yaymak. Bu da sizlerin daha Ã§ok ÅŸehir dolaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na geliyor. Daha Ã§ok arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± bu etkinliÄŸe katmanÄ±zÄ± istiyoruz. BugÃ¼n mutluyum, geÃ§en senenin iki katÄ± katÄ±lÄ±m gÃ¶rÃ¼yorum. Her sene artan ilginin ne kadar gÃ¼zel bir ÅŸekilde buraya yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor" ifadelerini kullandÄ±. Â