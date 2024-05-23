Beylikdüzü'ndeki korkunç kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Hakan İşler, elinden tuttuğu 6 yaşındaki oğlu Bilal İşler ile yol kenarında yürüyordu. Baba ve oğlu, Marmara Caddesi'nden Kanarya Caddesi'ne girdiklerinde kaldırım daraldı. El ele yolda yürüyen Baba ve oğula, aynı yönde 06 FT 6144 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Cengiz B. (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle baba İşler savrulurken oğlu İşler otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla yaralanan baba ve oğul, sürücü Cengiz B. tarafından en yakındaki hastaneye götürüldü.

6 yaşındaki Bilal İşler'in hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Hakan İşler'in ise tedavisi devam ediyor. Baba ve oğlunu hastaneye götüren Cengiz B. gözaltına alındı. Cengiz B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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"DİKKATLİ OLMASI LAZIMDI, GİDEN BİR CAN OLDU"

Kazanın yaşandığı caddede esnaflık yapan Burak Korkmaz, "Baba ve oğul karşıdan karşıya geçtiler. Geçerken yol kenarında kaldırım olmadığı için yolda kalıyorlar. O adamda o sokaktan girerken diğer arabanın sıkıştırmasıyla beraber önce babasına çarpıyor, savuruyor, ama babasının elinden bir şey gelmiyor. Arabanın altında ezilip kalan çocuk da hastaneye gidene kadar zaten rahmetli oluyor. Orada dikkatli olması lazımdı, giden bir can oldu" dedi.