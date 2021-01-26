Beylikdüzü'nde yol çöktü, kamyon devrildi 

Olay saat 11.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta meydana geldi. İSKİ'nin yaptığı kanalizasyon çalışma alanında hafriyat kamyonunun geçişi sırasında yol çöktü. Çökme sebebiyle hafriyat kamyonu devrildi. Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.