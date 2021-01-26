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Gündem
Şahin Bozkurt-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:20 | Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde yol çöktü, kamyon devrildi 

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Beylikdüzü'nde yol çöktü, kamyon devrildi 
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İstanbul Beylikdüzü'nde kanalizasyon çalışması sırasında İSKİ'ye ait hafriyat kamyonunun geçişi sırasında yol çöktü. Çökme sebebiyle kamyon devrildi.

Olay saat 11.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi, Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta meydana geldi. İSKİ'nin yaptığı kanalizasyon çalışma alanında hafriyat kamyonunun geçişi sırasında yol çöktü. Çökme sebebiyle hafriyat kamyonu devrildi. Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

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