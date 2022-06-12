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Beylikdüzü’nde silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

#İstanbul#Beylikdüzü#Silah

İstanbul Beylikdüzü’nde boşanma aşamasında çiftin aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Beylikdüzü'de bulunan Kervan Saray Caddesi’nde meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında silahlı kavga çıktı. Olay sonrasında Ş.A.(48), M.C. (50) ve S.C. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Ş.A. hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.C. ve S.C.’nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrasında hastaneye gelen S.C.P (34) ve H.C.P’nin (38) üzerinde 1’i ruhsatsız 2 silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Olay sonrasında hastanede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kavga sonrasında tarafların kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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#İstanbul#Beylikdüzü#Silah

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