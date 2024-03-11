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Beylikdüzü'nde silahla dehşet saçan kişi tutuklandı

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#İSTANBUL#Beylikdüzü#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 13:20

İstanbul Beylikdüzü'nde bir AVM önünde havaya ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

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Olay, 7 Mart Perşembe günü, saat 02.30 sıralarında, Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM önünde arkadaşlarıyla bekleyen C.T., belindeki tabancayla havaya ateş etti. Şüpheli arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde olduğu tespit edilen C.T., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, Kasten Yaralama ve Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisindeyken Araç Kullanma suçlarından arandığı ve 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. C.T., genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 silah kanununa muhalefet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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#İSTANBUL#Beylikdüzü#Polis

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