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Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü

#İstanbul#Beylikdüzü#Şiddetli Rüzgar

İstanbul Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeni ile 10 katlı apartmanın 7 ve 8'inci katlardaki balkonu çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.40 sıralarında Gürpınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Site içinde bulunan 10 katlı apartmanın 8 ve 7'nci katlarındaki balkonlar, şiddetli rüzgar nedeni ile çöktü. Kopan parçalar sitenin zeminine düşerken çevrede kimsenin olmaması felaketi önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çökme anı siteye ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beylikdüzünde şiddetli rüzgar nedeniyle 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü

"DEPREM OLDU SANDIM"

Çökme sırasında evde olan ve çıkan gürültü ile büyük bir korku yaşayan Muhammed Bozkurt, "Ben sabah işten gelmiştim, uyuyordum. Gürültüye uyandım. Deprem oldu sandım önce. Sarsıntı olmadığını hissettim. Bağırışmalar duydum. Balkonun çöktüğünü söylediler. Aşağıya indik. 8'inci kattaki balkon 7'nci kata çökmüş. Yükü kaldıramayınca diğer balkonda çökmüş. Deprem oldu sandım. Çok büyük bir gürültü oldu dedi.

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Beylikdüzünde şiddetli rüzgar nedeniyle 10 katlı apartmanın 2 balkonu çöktü

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#İstanbul#Beylikdüzü#Şiddetli Rüzgar

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