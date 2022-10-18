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Beylikdüzü'nde sahte deterjan operasyonu

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#Beylikdüzü#Sahte Deterjan#Operasyon
Beylikdüzünde sahte deterjan operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 12:07

İstanbul'da polis, Gaziantep’te üretilen sahte deterjanları yurt dışına kaçırmaya çalışan şüphelilerin Beylikdüzü’ndeki deposuna operasyon düzenlendi. Operasyonda yaklaşık 3 milyon değerinde binlerce sahte deterjan kutusu ve sahte ilaç ele geçirilirken 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’te çok sayıda sahte deterjan üretildiğini ve bu ürünlerin İstanbul üzerinden yurt dışına çıkarılacağını yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, sahte deterjanla dolu araçları Gaziantep’ten yola çıktığı andan itibaren takip etmeye başladı.

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul’da ürünlerin boşaltıldığı depoyu tespit eden polis ekipleri, dün sabah Beylikdüzü'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan 13 bin 700 adet sahte deterjanla dolu kutu, 258 bin 120 adet içeriği değiştirilmiş ilaç olduğu değerlendirilen hap ve macun ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.

 

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#Beylikdüzü#Sahte Deterjan#Operasyon

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