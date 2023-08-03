Beylikdüzü'nde lüks otomobil alevlere teslim oldu

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Kaza, saat 02.30 sıralarında Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 CHC 595 plakalı lüks otomobil ağaca çarparak yola savruldu. Otomobil içerisindeki 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobil yaşanan kaza nedeniyle alev aldı. Sürücü ve beraberindeki arkadaşı yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yapsa da yeterli olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan köpükle müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.