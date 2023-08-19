Beylikdüzü'nde korkunç olay! 13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte yaşayan Efsane T. (30), oturduğu 14 katlı binanın 13. katındaki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, olay yerinde inceleme yapıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Efsane T.’nin cansız bedeni ambulansla Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Efsane T.’nin düştüğü mü yoksa intihar mı ettiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.