BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nde depoda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, pazar yeri duman altÄ±nda kaldÄ±

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YangÄ±n, saat 14.45 sÄ±ralarÄ±nda Yakuplu Mahallesi, Åžehitler Caddesi'nde olarak kullanÄ±lan binada Ã§Ä±ktÄ±. Bodrum katÄ±nda depolanan eÅŸyalarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede baÅŸlayan yangÄ±n geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ilÃ§eden itfaiye ekibi, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum katÄ±nda alevli yangÄ±n devam ederken binadan Ã§Ä±kan yoÄŸun duman nedeniyle Ã§evredeki iÅŸ yerleri ve apartmanlar da etkilendi.

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"NEFES ALAMIYORUZ"

YangÄ±n Ã§Ä±kan binanÄ±n hemen yanÄ±nda kurulan pazar yeri de yoÄŸun dumandan etkilendi. BazÄ± pazar esnafÄ± tezgahÄ±nÄ± toplayÄ±p gitti bazÄ±larÄ± da dumana raÄŸmen satÄ±ÅŸa devam etti.

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Uzun sÃ¼re duman iÃ§inde satÄ±ÅŸ yapan pazar esnafÄ±ndan Ä°smet Toprak, "YaklaÅŸÄ±k 3 saattir bÃ¶yle duman iÃ§inde esnaf ve mÃ¼ÅŸteriler boÄŸuluyor. Ne belediye ne de herhangi bir yerden ilgilenen var. Tamamen maÄŸdur durumdayÄ±z. GÃ¶zlerimiz yanÄ±yor, nefes alamÄ±yoruz, ciÄŸerlerimiz de yanÄ±yor ama mecbur Ã¼rÃ¼nleri satmak zorundayÄ±z yoksa Ã§Ã¶pe atÄ±lacak. Halk iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz burada" diye konuÅŸtu.

Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±na mÃ¼dahalesi devam ediyor.

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