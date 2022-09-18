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Beylikdüzüâ€™nde depoda yangÄ±n çÄ±ktÄ±, pazar yeri duman altÄ±nda kaldÄ±

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#Ä°stanbul#Beylikdüzü#YangÄ±n
BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nde depoda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, pazar yeri duman altÄ±nda kaldÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 17:18

Ä°stanbul BeylikdÃ¼zÃ¼'nde depo olarak kullanÄ±lan 2 katlÄ± binada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Bodrum katÄ±nda geniÅŸ alana yayÄ±lan yangÄ±na Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. BinanÄ±n hemen yanÄ±nda kurulan pazar yeri de duman altÄ±nda kaldÄ±. YangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor.

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YangÄ±n, saat 14.45 sÄ±ralarÄ±nda Yakuplu Mahallesi, Åžehitler Caddesi'nde olarak kullanÄ±lan binada Ã§Ä±ktÄ±. Bodrum katÄ±nda depolanan eÅŸyalarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede baÅŸlayan yangÄ±n geniÅŸ bir alana yayÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ilÃ§eden itfaiye ekibi, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Bodrum katÄ±nda alevli yangÄ±n devam ederken binadan Ã§Ä±kan yoÄŸun duman nedeniyle Ã§evredeki iÅŸ yerleri ve apartmanlar da etkilendi.

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BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nde depoda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, pazar yeri duman altÄ±nda kaldÄ±

"NEFES ALAMIYORUZ"

YangÄ±n Ã§Ä±kan binanÄ±n hemen yanÄ±nda kurulan pazar yeri de yoÄŸun dumandan etkilendi. BazÄ± pazar esnafÄ± tezgahÄ±nÄ± toplayÄ±p gitti bazÄ±larÄ± da dumana raÄŸmen satÄ±ÅŸa devam etti.

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BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nde depoda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, pazar yeri duman altÄ±nda kaldÄ±
Uzun sÃ¼re duman iÃ§inde satÄ±ÅŸ yapan pazar esnafÄ±ndan Ä°smet Toprak, "YaklaÅŸÄ±k 3 saattir bÃ¶yle duman iÃ§inde esnaf ve mÃ¼ÅŸteriler boÄŸuluyor. Ne belediye ne de herhangi bir yerden ilgilenen var. Tamamen maÄŸdur durumdayÄ±z. GÃ¶zlerimiz yanÄ±yor, nefes alamÄ±yoruz, ciÄŸerlerimiz de yanÄ±yor ama mecbur Ã¼rÃ¼nleri satmak zorundayÄ±z yoksa Ã§Ã¶pe atÄ±lacak. Halk iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz burada" diye konuÅŸtu.

Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±na mÃ¼dahalesi devam ediyor.

BeylikdÃ¼zÃ¼â€™nde depoda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, pazar yeri duman altÄ±nda kaldÄ±

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#Ä°stanbul#Beylikdüzü#YangÄ±n

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