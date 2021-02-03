Beylikdüzü'nde buz pistini yakan Ümit Yaşar Parlak hakkında karar verildi!

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Yaşar Parlak ile müştekiler Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Ayfer Özbal'ın avukatı Ceylan Irmak Beşiroğlu, sanığın elindeki tüfekle içeride müştekilerin olduğunu bilerek ateş ettiğini ifade ederek, "Sanık hakkında her iki katılana yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve mala zarar verme suçları da oluşmuştur. Sanığın atılı tüm suçlardan cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Müştekiler Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal da, sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ümit Yaşar Parlak’ın "konut dokunulmazlığının ihlali", "yakarak mala zarar verme", "itfaiye memurlarına görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5 yıl 9 aydan 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mütalaada, sanığın müştekiler Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal'ı öldürmek amacı ile buz pistini yakması ve İsmail Ahmet Özbal'ı silahla öldürmeye teşebbüs etmesi ve silahlı tehdit iddialarına ilişkin yeterli somut, kesin herhangi bir delil bulunmadığından beraati talep edildi.

Sanık Parlak hakkında "genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldığı kaydedilen mütalaada, sanığın eylemini "yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme" suçunu oluşturduğundan, müştekilerin iş yerlerinden başka bir yere zarar verme olasılığı bulunmadığından bu suçun unsurları oluşmadığından beraati istendi.

Mütalaada, ayrıca sanığa atılı suçların niteliği, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesi talep edildi.

Mütalaaya karşı söz alan sanık Parlak, "Mağduriyetimi ve şikayetimi dile getirmek üzere birçok yere başvurdum, gitmediğim yer kalmadı. Ancak buna rağmen sonuç alamayınca artık bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Buz pistini bulduğum gibi bırakmaya karar verdim ve yakmak amacıyla gündüz vakti olay yerine gittim. Müştekilerin içeride olduğunu bilmiyordum, arabaları da park halinde değildi. Eğer kendilerine zarar verme amaç ve kastım olsa eylemi gündüz vakti değil, gece vakti yapardım. Benim amacım uğradığım haksızlıktan dolayı müştekilere karşılık olarak zarar vermekti." ifadelerini kullandı.

Müştekilere maddi olarak zarar vermek istediğini aktaran sanık Parlak, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

KARAR

Mahkeme heyeti, sanık Ümit Yaşar Parlak’ın müştekiler Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldığını belirterek, sanığın yöneltilen bu suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suçtan beraatine karar verdi.

Sanık Parlak hakkında "silahla tehdit" ve "hürriyetten yoksun kılma" suçlarından bir iddianın olmadığından bu konuda bir karar verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme, sanık hakkında bu suçlardan suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Mahkeme, sanık Parlak'ı iki müştekiye karşı "yakarak mala zarar verme" suçundan 6 yıl 8 ay, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 6 ay, "itfaiye görevlilerine görevlerini yaptırmamak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Parlak’ı toplam 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan müşteki Ayfer Özbal, bu olayın sanığın kendilerine 3'üncü saldırısı olduğunu belirterek, mahkemenin öldürmeye teşebbüs suçundan ceza vermemesine tepki gösterdi.

Olay yerinde sadece dışarda 12 kovan bulunduğunu anlatan Özbal, "İçeriye yangından dolayı polis giremedi. Buna rağmen öldürmeye teşebbüs suçundan ceza verilmedi. 3 yıl önce beni sokakta yakalayıp çok ciddi şekilde dövdü, parmağımı kırdı. Tahliye olsaydı bu üç seferdir yapamadığı olayı şimdi gerçekleştirecekti. Allah'tan tahliye olmadı." diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Ayfer Özbal ile İsmail Ahmet Özbal'ın Beylikdüzü'nde buz pisti alanında ticari faaliyet gösteren iş yerlerinin bulunduğu anlatılmıştı.

Olay tarihi olan 14 Nisan'dan önce Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal ile sanık Ümit Yaşar Parlak'ın, buz pistinin bulunduğu yerde kafe yapımı konusunda anlaştıkları belirtilen iddianamede, sanık Parlak'ın yapılması için bir miktar para yatırdığı kafeyi tamamlayamadığı, harcamasının karşılığını da müştekilerden talep ettiği aktarılmıştı.

Müştekilerin de buna olumsuz cevap verdikleri ifade edilen iddianamede, sanığın 14 Nisan'da iş yerini yakmak amacıyla yanına aldığı bir miktar benzin ve pompalı tüfekle buz pistine gittiği, camı kırarak içeri girdiği, karşısına çıkan müşteki İsmail Ahmet Özbal'a öldürmek amacıyla ateş ettiği, ancak aradaki cam nedeniyle müştekinin yaralanmadığı, sadece camın kırıldığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Ümit Yaşar Parlak'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 20 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.