Beylikdüzü'nde bıçaklı saldırı kamerada

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kalkan Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Murat Bulut ile Şeyda Nur Bulut çifti, Küçükçekmece'den beraber metrobüse binerek Beylikdüzü'ne geldi. Çift Kalkan Sokak'a geldiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Bulut, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u defalarca bıçakladı. Saldırgan, çevredekilerin tepkilerine rağmen ısrarla eşini bıçaklamaya devam etti.

Bir süre sonra kadını kanlar içinde yerde bırakan Murat Bulut, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan Şeyda Nur Bulut ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şeyda Nur Bulut'un durumumun ağır olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Bulut, adliyeye sevk edildi.

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Öte yandan olaydan önce Şeyda Nur Bulut ile Murat Bulut’un birlikte yürüdükleri anlar ile olaydan sonra çevredekilerin koşuşturduğu anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Murat Bulut’un Şeyda Nur Bulut’u bıçaklarken çevrede insanların toplanıp daha sonra da panikle kaçıştıkları anlar yer aldı.