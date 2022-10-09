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Beylikdüzü'nde AVM'nin terasından düşen Kader Yıldız hayatını kaybetti

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kader Yıldız
Beylikdüzünde AVMnin terasından düşen Kader Yıldız hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 11:38

İstanbul Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız, cep telefonuna baktıktan hemen sonra aşağıya sarktı. Terastakiler, genç kızı tutmaya çalışsa da metrelerce aşağıya düşmesine engel olamadı. Hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, hayatını kaybetti.

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Olay, 8 Eylül günü saat 18.15 sıralarında Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezinin terasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinin terasında bekleyen Kader Yıldız (25), telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktı. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü.

Beylikdüzünde AVMnin terasından düşen Kader Yıldız hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Kader Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kader Yıldız'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Beylikdüzünde AVMnin terasından düşen Kader Yıldız hayatını kaybetti

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kader Yıldız'ın cep telefonuna baktıktan hemen sonra terasa çıktığı ve sarktığı görüldü. Terastakiler ise Kader Yıldız'ı tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 

Beylikdüzünde AVMnin terasından düşen Kader Yıldız hayatını kaybetti

 

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#İstanbul#Beylikdüzü#Kader Yıldız

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