Beylikdüzü’nde 5 bin apartmana dezenfektan paspas dağıtıldı

Beylikdüzü Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Virüse karşı Beylikdüzü'nde alınan ciddi tedbirlere ilave olarak ilçe genelinde tüm apartman girişlerine konulmak üzere 5 bin dezenfektan paspas dağıtılmaya başlandı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dezenfektan paspasların dağıtımını uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Apartman görevlileri ile birlikte paspasın solüsyon ve çamaşır suyundan oluşan karışımını koyarak paspasları yerleştiren Başkan Çalık aynı zamanda bilgilendirici broşürleri de asarak apartman yetkililerine bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, “Kişisel hijyen ve insanların dikkat etmesi çok önemli. Bizler bu uygulama ile apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız” dedi.

BAŞKAN ÇALIK : VATANDAŞIMIZIN MAKSİMUM ÖZEN VE HASSASİYET GÖSTERMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Kişisel hijyenin önemine değinerek koronavirüsün yayılmasının önüne ancak tüm hijyen kurallarına uyarak geçilebileceğini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mümkün olduğunca insanların kişisel hijyenlerine dikkat edeceği ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 5 bin tane apartmanın girişine paspaslardan koyacağız. Apartmanın içerisine girmeden önce vatandaşlarımızın ayaklarını da dezenfekte edip evlerine girmelerini sağlayacağız. Bu noktadan sonra vatandaşlarımızın maksimum özen ve hassasiyet göstermeleri çok önemli. Koronavirüsün yayılımını azaltmak yönünde çaba gösteriyoruz. Kişisel hijyenin üst düzeyde tutulması adına aynı zamanda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyor, hazırladığımız broşürleri ilçemizin dört bir yanına dağıtıyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak gerekli tedbir ve önlemleri aldık. Her zaman vatandaşlarımıza evlerinde kalmalarını ve ihtiyaç duymadıkları takdirde dışarıya çıkmamalarını söylüyoruz. Bizler onlar için sahada tüm ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.