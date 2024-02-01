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Beylikdüzü’nde 3 şüpheli bir binaya ateş edip video çekti! Kurşunlar iş yerine isabet etti

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#İstanbul#Beylikdüzü#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 09:33

İstanbul Beylikdüzü’nde kimliği belirsiz 3 şüpheli, cadde üzerindeki lüks siteye doğru tabanca ile defalarca ateş etti. Kurşunlar bir iş yerine isabet ederken 3 şüpheli o anları ise cep telefonu ile videoya çekti.

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Olay, 30 Ocak günü Salı gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Alemdağ caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kapüşonlu 3 kişi yürüyerek sitenin önüne doğru geldi. Şüphelilerden biri telefonu ile video çekmeye başlarken diğeri elindeki tabanca ile karşısındaki binaya ateş etmeye başladı.

Kurşunlar binanın alt kısmında bulunan bir iş yerine isabet ederken şüpheliler koşarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken sitenin önü güvenlik şeridi ile bir süre kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri siteye gelerek binada çalışma yaptı.

Polis ekipleri tarafından şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken yaşanan silahlı saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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#İstanbul#Beylikdüzü#Silahlı Saldırı

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