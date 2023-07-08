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Beylikdüzü'nde 3 milyonluk yangın... 'Manevi değeri çok yüksek maddi zararı da'

Güncelleme Tarihi:

#Yangın#Beylikdüzü#Hasar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 11:48

Beylikdüzü'nde bir gösteri merkezinin depo olarak kullanılan çadırında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm malzemeleri sararken, görevli Özdemir Turan, "Sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar hepsi gitti. Manevi değeri çok yüksek maddi zararı da. Çadırımdaki sihirbazlık malzemeleri 1 trilyonu geçer. 2-3 trilyon gitti bugünkü paraya göre " diye konuştu.

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Yangın, saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde depo olarak kullanılan bir çadırda meydana geldi. Görevli Özdemir Turan yanık kokusu alması üzerine, bahçede depo olarak kullanılan çadırı kontrol etti. Çadırın üst tarafından dumanlar yükseldiğini fark eden Turan, çadırın yanına gidene kadar alevler büyüdü. Turan, çevredekilerden yardım isteyerek itfaiyeye ihbarda bulundu. 

Beylikdüzünde 3 milyonluk yangın... Manevi değeri çok yüksek maddi zararı da



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çadırın tamamına yayılan alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak çadır, içindeki eşyalarla beraber küle döndü. Özdemir Turan, "Ben dinleniyordum bir koku geldi burnuma öyle fark ettim. Yattığım yerden baktım çadırın üst tarafından duman çıkıyor. Biraz zor yürüyorum sağlığımla ilgili. Ben çadırın arkasına gelene kadar alevler yukarı çıktı. 50-60 yıllık antikalarım birikimlerin komple yandı, hiçbirşey kalmadı. Sinema makineleri, pikaplar, tarihi radyolar hepsi gitti. Manevi değeri çok yüksek maddi zararım da. Çadırımdaki sihirbazlık malzemeleri 1 trilyonu geçer. 2-3 trilyon gitti bugünkü paraya göre " diye konuştu.

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Beylikdüzünde 3 milyonluk yangın... Manevi değeri çok yüksek maddi zararı da

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#Yangın#Beylikdüzü#Hasar

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