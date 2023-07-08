Beylikdüzü'nde 3 milyonluk yangın... 'Manevi değeri çok yüksek maddi zararı da'

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Yangın, saat 09.00 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde depo olarak kullanılan bir çadırda meydana geldi. Görevli Özdemir Turan yanık kokusu alması üzerine, bahçede depo olarak kullanılan çadırı kontrol etti. Çadırın üst tarafından dumanlar yükseldiğini fark eden Turan, çadırın yanına gidene kadar alevler büyüdü. Turan, çevredekilerden yardım isteyerek itfaiyeye ihbarda bulundu.

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