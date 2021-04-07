Beylikdüzü Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Beylikdüzü'nün ve mahallelerinin Posta Kodları

Türkiye'nin posta kodu numaraları 5 haneli rakamlardan oluşmaktadır. Her ilin, her ilçenin ve mahallenin belirli bir posta kodu bulunmaktadır.

Beylikdüzü Posta Kodu Kaçtır?

Beylikdüzü İstanbul' da bulunan ilçelerden biridir. İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan bir ilçedir. Özellikle fabrikaların en yoğun olarak bulunduğu ve faaliyet gösterdiği ilçesidir. Bu ilçenin de belirli bir kodu vardır ve bu kod 34520'dir.

İstanbul'un İlçesi Beylikdüzü'nün ve Mahallelerinin Posta Kodları

Beylikdüzü ilçesinin posta kodu 34520'dir. Beylikdüzü özellikle matbaa fabrikalarını ve bunun yanında çeşitli fabrikaları içerisinde bulunduran bir ilçedir. Fabrikaların çok olmasına rağmen aynı zamanda büyük bir yerleşim merkezi olarak yer almaktadır. Özellikle son yıllarda yeni yapılanmalara gidildi, yeni binalar ve siteler kuruldu ve bu sayede nüfusu git gide artış göstermiştir. Bu ilçenin her mahallesinin de kendine ait belirli bir kodu vardır. Bu ve mahalleler kodlar şu şekildedir:

Barış Mahallesi: 34520

Büyükşehir Mahallesi: 34520

Cumhuriyet Mahallesi: 34520

Kavaklı Mahallesi: 34520

Sahil Mahallesi: 34520

Beylikdüzü › Gürpınar: 34528

Adnankahveci Mahallesi: 34528

Dereağzı Mahallesi34528

Gürpınarmerkez Mahallesi: 34528

Pınartepe Mahallesi: 34528

Beylikdüzü › Yakuplu: 34524

Marmara Mahallesi: 34524

Yakuplumerkez Mahallesi: 34524

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