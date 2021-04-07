Beylikdüzü Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Beylikdüzü'nün ve mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodları adres belirtme açısından önemli olan kodlardır. Yerlerin adresini kısa bir şekilde, belirli bir numara ile ifade etmeye yararlar. Beylikdüzü posta kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Beylikdüzü' nün ve mahallelerinin posta kodları nedir? Bu ve benzeri bilgileri sizler için derledik.
Türkiye'nin posta kodu numaraları 5 haneli rakamlardan oluşmaktadır. Her ilin, her ilçenin ve mahallenin belirli bir posta kodu bulunmaktadır.
Beylikdüzü Posta Kodu Kaçtır?
Beylikdüzü İstanbul' da bulunan ilçelerden biridir. İstanbul'un Avrupa Yakasında bulunan bir ilçedir. Özellikle fabrikaların en yoğun olarak bulunduğu ve faaliyet gösterdiği ilçesidir. Bu ilçenin de belirli bir kodu vardır ve bu kod 34520'dir.
İstanbul'un İlçesi Beylikdüzü'nün ve Mahallelerinin Posta Kodları
Beylikdüzü ilçesinin posta kodu 34520'dir. Beylikdüzü özellikle matbaa fabrikalarını ve bunun yanında çeşitli fabrikaları içerisinde bulunduran bir ilçedir. Fabrikaların çok olmasına rağmen aynı zamanda büyük bir yerleşim merkezi olarak yer almaktadır. Özellikle son yıllarda yeni yapılanmalara gidildi, yeni binalar ve siteler kuruldu ve bu sayede nüfusu git gide artış göstermiştir. Bu ilçenin her mahallesinin de kendine ait belirli bir kodu vardır. Bu ve mahalleler kodlar şu şekildedir:
Barış Mahallesi: 34520
Büyükşehir Mahallesi: 34520
Cumhuriyet Mahallesi: 34520
Kavaklı Mahallesi: 34520
Sahil Mahallesi: 34520
Beylikdüzü › Gürpınar: 34528
Adnankahveci Mahallesi: 34528
Dereağzı Mahallesi34528
Gürpınarmerkez Mahallesi: 34528
Pınartepe Mahallesi: 34528
Beylikdüzü › Yakuplu: 34524
Marmara Mahallesi: 34524
Yakuplumerkez Mahallesi: 34524
Kripto Para Piyasaları için Bigpara