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Beylik tabancasıyla Mervegül’ü öldürdü

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#Mersin Emniyet Müdürlüğü#Polis#Otopsi
Beylik tabancasıyla Mervegül’ü öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 07:00

Polis memuru Mustafa Yıldır,  1 yıl önce boşandığı Mervegül Bayer’i beylik tabancasıyla öldürdü.

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer (31) ile konuşmak için dün sabah saatlerinde Tarsus’ta buluştu. Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasını çekip Bayer’in başına ateş etti. Yıldır daha sonra aynı tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yıldır’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Bayer ve Yıldır’ın cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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#Mersin Emniyet Müdürlüğü#Polis#Otopsi

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