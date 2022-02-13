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Beykoz'da eli bıçaklı trafik magandası dehşeti yaşattı

#İstanbul#Trafik#Kavga

Beykoz'da yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Trafikteki dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli sürücü gözaltına alındı.

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Olay, 8 Şubat Salı günü Yeni Riva Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JT 2216 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile 34 DNG 547 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp ederek elinde bulunan bıçakla dehşet saçtı. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ELİ BIÇAKLI MAGANDA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

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#İstanbul#Trafik#Kavga

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