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Beyin kanaması geçiren Emine öğretmenden acı haber

#Bingöl#Karlıova#Emine Erdoğan
Beyin kanaması geçiren Emine öğretmenden acı haber

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Emine Erdoğan beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

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Karlıova ilçesine bağlı Kargapazarı Köyü'nde 2019 yılından bu yana görev yapan ve ilçe halkı tarafından sevilen 34 yaşındaki Emine Erdoğan, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Erdoğan’ın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden olurken, mesai arkadaşları öğretmen Erdoğan’ı son yolculuğuna uğurlamak için memleketi Malatya'ya gitti.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, "İlçemiz Kargapazarı İlkokulu sınıf öğretmeni Emine Erdoğan vefat etmiştir. Vefat eden kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabırlar ve başsağlığı dileriz" dedi.

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#Bingöl#Karlıova#Emine Erdoğan

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