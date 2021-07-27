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Haber Giriş: 27.07.2021 - 21:08 | Son Güncelleme:

Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı

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Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığınca COVID-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için Beyazıt Öztürk de kolları sıvadı. Öztürk, bilime ve aşıya güvenin dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyalmedya hesabından Beyazıt Öztürk'ün aşı çağrısını paylaştı. Paylaşılan videoda Beyazıt Öztürk, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.

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