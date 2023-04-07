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Beyazıt Han yok oldu

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#KARAKÖY#Beyazıt Han#Koruma Kurulu
Beyazıt Han yok oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

KARAKÖY’de bir zamanlar terzi atölyelerinin bulunduğu yaklaşık 100 yaşındaki Beyazıt Han çöktü. 

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Beyazıt Han, Kemeraltı Caddesi’ndeki Roma hamamı üzerine 1900’lü yılların başında 6 katlı olarak inşa edildi. Yıllarca terzi atölyelerine, bürolara ev sahipliği yaptı. Daha sonra da kaderine terk edildi. Koruma Kurulu 1999 yılında binayı tarihi eser olarak tescilledi. 2016 yılında Beyazıt Han’a otel yapılması için tadilat ve restorasyon ruhsatı verildi ancak herhangi bir çalışma yapılmadı. Beyazıt Han’dan dün sabah büyükçe parçalar kopmaya başladı. Tramvay seferleri ve araç trafiği durduruldu. Komşu binalar da tedbir için boşaltıldı.

Koruma Kurulu, binanın kontrollü olarak yıkılıp yıkılmaması için toplantı düzenledi. Ancak karar çıkmadan, Beyazıt Han kendi kendine saat 15.00 sıralarında çöktü. Alınan tedbirler sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. İBB ekipleri enkaz kaldırma çalışması başlattı.

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3 BİN 500 TEHLİKELİ BİNA VAR

Beyazıt Han önünde açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel de “İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike. 3 bin 500’e yakın bu tarz tehlike içeren yapı var. Bu metruk sorununu İstanbul’un çözmesi gerekiyor” dedi.

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#KARAKÖY#Beyazıt Han#Koruma Kurulu

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