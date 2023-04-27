‘Beyaz Kıta’ya neden gittik

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Antartika’ya düzenlenen bilim seferleri 2016 yılından beri sürüyor. Ocak ayında başlayan ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan 19 Türk ve 3 yabancı biliminsanının yolculuğu mart ayında sona erdi. Beyaz Kıta’da bayrağımızı dalgalandıran bilim ekibinin başındaki isim, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Genel Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, “Neden Antarktika’dayız?” sorusunun cevabını Hürriyet’e verdi.

BİLİME ADANMIŞ SON YER

“Antartika’da canlı bilimleri, fiziki bilimler, yerbilimleri ve sosyal bilimler konu başlıklarında çalışıyoruz. İlk canlıların yaşadığı yer olan Ekvator’dan koparak gelen bir kıta olduğu için buzun içinde dinozor ve fosiller konusunda ciddi bulgular var. Milyonlarca yıl önce kara parçasının üzerinde donan buz, verileri hafızasında tutuyor. Türk biliminsanları bu konuların hepsiyle ilgileniyor. Antarktika dünyanın 5’inci büyük kıtası. Yeryüzünde sadece barışa ve bilime adanmış son kıta. Bu da 1959 yılında Antarktika anlaşmalar sistemiyle güvence altına alındı. 1995 yılında bu anlaşmaya taraf olmuşuz, gözlemci ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

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Prof. Dr. Burcu Özsoy

KARAR ALAN TARAFTA OLACAĞIZ

Bu zamana kadar bilim öncelikli olsa bile ekonomik değerlere sahip. İster istemez ileride siyasi değerlere de sahip olacak. Bu durumda uzun süredir varlık gösteren danışman statüsündeki ülkeler karar mekanizması içinde olacak. Gözlemci statüsündeki tüm ülkeler karar aşamasındaki toplantılarda yer alamıyor. ‘Antarktika’ya ne olacak?’ sorusu gündeme geldiğinde danışman üye olarak karar mekanizmasının içinde yer almak son derece önemli. Karar alan tarafta olmak istiyoruz.”

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DANIŞMAN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ

“Hedef danışman üye statüsüne geçmek. Bunun için kaliteli, sürdürülebilir seferler ve işbirlikleri önemli” diyen Prof. Dr. Özsoy şunları söyledi: “2024 yılında biz 8’inci seferimizi yapacağız. Diğer ülkelere baktığımızda 30 hatta 50 sefer yapanlar görüyoruz. Akıllara ‘Biz geç mi kaldık?’ sorusu gelebilir. Ancak doğru stratejiyle, daha önce bilim seferi yapmış ülkelerin yanlışlarından da ders çıkararak, doğrularla birleştirince bu soru asla karşımıza çıkmıyor. Türkiye bu seferlerle beraber Antarktika’da bilimsel çalışma yapan ekiplerin yüzde 40’ı ile eşdeğer seviyeye ulaştı. Bu bizim için çok büyük bir onur ve başarı.”