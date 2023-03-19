‘Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Sefer heyeti, dünyanın karakutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta Beyaz Kıta’nın yeni şifrelerini çözecek yeni bilimsel verilerle Türkiye’ye döndü. Sefer sonucunda elde edilen verilerden bazıları, uzun soluklu devam eden ve yıllara sari ölçüm ve örneklemelerle akademik yayına dönecek. Mikroplastik araştırmaları gibi bazı çalışmalar ise bir yıllık bir sürede uluslararası akademik yayın olarak literatüre kazandırılacak.

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Sefer heyeti, geçici Türk Bilim Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’nda ana teması ‘iklim değişikliği ve insan etkisinin kutup bölgeleri üzerindeki yarattığı farklılıklar’ olan 18 proje üzerinde çalıştı. Heyette yer bilimleri, yaşam bilimleri, fiziki bilimler ve sosyal bilimler konularındaki projelerde iki ayrı branştan tıp doktoru da yer aldı. Heyet, deniz suyu örneklemeleri, canlı örneklemeleri, mikro canlı örnekleri gibi birçok örnek alıp ölçüm yaptı.

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Dünyanın en soğuk, en rüzgârlı ve en kurak kıtasında 30 ülkeye ait 100’e yakın bilimsel araştırma üssü bulunuyor. Sefer heyeti Şili, Rusya, Brezilya, Polonya, Arjantin, Uruguay, Bulgaristan ve Ekvador istasyonlarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz da Arjantin, Brezilya, Polonya ve Şili’ye ait üs ziyaretlerinde ekibe eşlik etti. Türk araştırmacılar, İstanbul’dan başlayan 14 bin kilometrelik yolculukta 80 metrelik Şili bayraklı ‘Betanzos’ isimli araştırma gemisi ile geçici Türk Bilim Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’na geçti. 34 gün süren seferde 13 farklı kurumdan 19 Türk araştırmacı, 2 Ekvadorlu ve 1 Kolombiyalı araştırmacı görev yaptı. Ekipte TÜBİTAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden araştırmacılar da yer aldı. Sefer boyunca, 48 saat ve 33 bin kilometre uçak, 2 bin 500 kilometre gemi yolculuğu yapıldı, 200 saat bot operasyonu gerçekleştirildi.