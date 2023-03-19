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‘Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi

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#Beyaz Kıta#Bilim#Antartika
‘Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

Türkiye, ‘Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi başlattı. 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası’nda 18 proje yürüten ve Şili, Rusya, Brezilya, Polonya, Arjantin, Uruguay, Bulgaristan ile Ekvatorlu meslektaşlarıyla bir araya gelen Türk araştırmacılar, kıtada kalıcı hale gelmeyi amaçlıyor...

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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlandı. Sefer heyeti, dünyanın karakutusunu keşfetmek üzere çıktığı yolculukta Beyaz Kıta’nın yeni şifrelerini çözecek yeni bilimsel verilerle Türkiye’ye döndü. Sefer sonucunda elde edilen verilerden bazıları, uzun soluklu devam eden ve yıllara sari ölçüm ve örneklemelerle akademik yayına dönecek. Mikroplastik araştırmaları gibi bazı çalışmalar ise bir yıllık bir sürede uluslararası akademik yayın olarak literatüre kazandırılacak.

‘Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi


DOKTORLAR DA KATILDI

Sefer heyeti, geçici Türk Bilim Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’nda ana teması ‘iklim değişikliği ve insan etkisinin kutup bölgeleri üzerindeki yarattığı farklılıklar’ olan 18 proje üzerinde çalıştı. Heyette yer bilimleri, yaşam bilimleri, fiziki bilimler ve sosyal bilimler konularındaki projelerde iki ayrı branştan tıp doktoru da yer aldı. Heyet, deniz suyu örneklemeleri, canlı örneklemeleri, mikro canlı örnekleri gibi birçok örnek alıp ölçüm yaptı.

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‘Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi


14 BİN KM’LİK YOLCULUK

Dünyanın en soğuk, en rüzgârlı ve en kurak kıtasında 30 ülkeye ait 100’e yakın bilimsel araştırma üssü bulunuyor. Sefer heyeti Şili, Rusya, Brezilya, Polonya, Arjantin, Uruguay, Bulgaristan ve Ekvador istasyonlarını ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz da Arjantin, Brezilya, Polonya ve Şili’ye ait üs ziyaretlerinde ekibe eşlik etti. Türk araştırmacılar, İstanbul’dan başlayan 14 bin kilometrelik yolculukta 80 metrelik Şili bayraklı ‘Betanzos’ isimli araştırma gemisi ile geçici Türk Bilim Kampı’nın bulunduğu Horseshoe Adası’na geçti. 34 gün süren seferde 13 farklı kurumdan 19 Türk araştırmacı, 2 Ekvadorlu ve 1 Kolombiyalı araştırmacı görev yaptı. Ekipte TÜBİTAK, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Harita Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, araştırma enstitüleri ve üniversitelerden araştırmacılar da yer aldı. Sefer boyunca, 48 saat ve 33 bin kilometre uçak, 2 bin 500 kilometre gemi yolculuğu yapıldı, 200 saat bot operasyonu gerçekleştirildi.

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‘Beyaz Kıta’da bilim diplomasisi


DANIŞMAN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ

7’nci Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, sefer sırasında Türkiye’de büyük bir deprem felaketi yaşandığını kaydederek “Ekibimiz canla başla bilimsel çalışmalarını başarıyla tamamladı. Bu bilim diplomasisi demek. Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağının Antarktika’da dalgalanması demek” dedi. Antarktika’da bilimsel verilerin toplanmasının çok değerli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Özsoy, “Şu an Antarktika’da sismik ekipmanımız var, meteoroloji ekipmanımız var, GNSS ekipmanımız var. Bu ekipmanlarla dalgaların, gelgitlerin ve buzulların ölçümünü yapılabiliyoruz. Buradan elde edilecek veriler literatüre çok büyük katkı sağlayacak” diye konuştu. Özsoy, bu çalışmalar sayesinde Antarktika Anlaşmalar Sistemi’nde danışman ülke statüsüne geçmek istediklerini söyledi.

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#Beyaz Kıta#Bilim#Antartika

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