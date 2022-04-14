Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beyaz kaplan baskını

#Yasadışı#Yırtıcı Hayvan#Operasyon
Beyaz kaplan baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri tarafından yırtıcı hayvan beslediği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahsın çiftliğine operasyon düzenlendi. Operasyonda anavatanları Hindistan olan 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi (Hint şebeği) maymun bulundu.

Haberin Devamı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin Ortaköy Mahallesi’nde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheliye ait çiftlikte arama yaptı.

İncelemeler sonucunda kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi (Hint şebeği) maymun bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

ZENGİNLERİN GÖZDESİ

Yavru hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi M.B.T. hakkında, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

Anavatanı Hindistan olan ‘Beyaz Bengal Kaplanı’ olarak da bilinen beyaz kaplanın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. Renklerinden ötürü özellikle egzotik hayvan besleme merakı olan zenginlerin sahip olmaya çalıştığı beyaz kaplan 10 ile 20 yıl arasında yaşıyor ve ağırlığı 300 kiloya kadar çıkabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yasadışı#Yırtıcı Hayvan#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin