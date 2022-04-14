Beyaz kaplan baskını

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin Ortaköy Mahallesi’nde bulunan çiftliğinde yırtıcı hayvan beslediği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheliye ait çiftlikte arama yaptı.

İncelemeler sonucunda kafes içerisine konulmuş anavatanları Hindistan olan 4 aylık beyaz kaplan ile 8 aylık Rhesus cinsi (Hint şebeği) maymun bulundu. Hayvanların yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.



ZENGİNLERİN GÖZDESİ



Yavru hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, yabancı uyruklu çiftlik sahibi M.B.T. hakkında, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında adli işlem başlatıldı.

Anavatanı Hindistan olan ‘Beyaz Bengal Kaplanı’ olarak da bilinen beyaz kaplanın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu biliniyor. Renklerinden ötürü özellikle egzotik hayvan besleme merakı olan zenginlerin sahip olmaya çalıştığı beyaz kaplan 10 ile 20 yıl arasında yaşıyor ve ağırlığı 300 kiloya kadar çıkabiliyor.