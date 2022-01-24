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Beyaz facia

#Kar Yağışı#Trafik Kazası#Yaralı
Beyaz facia

Dün kar yağışı yurdun çoğunluğunu etkisi altına alırken trafik kazalarını da beraberinde getirdi. İstanbul, Tokat, Bursa, Düzce ve Amasya’da 115 kişi yaralandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

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İSTANBUL

Tekirdağ’dan Antalya’ya giden, içinde 22 kişi bulunan Erol Çevik (52) yönetimindeki Pamukkale Turizm’e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Dudullu’dan yolcu almak üzere Kuzey Marmara Otoyolu’nda ilerlediği sırada, dün 08.30 sıralarında, Beykoz Reşadiye mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, otobüste sıkışan yolcuları tahliye etti. Şoför Erol Çevik ve yolculardan Cafer İzmirli (30) kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralı 20 kişi hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yolculardan Uğur Gökener de (29) doktorların yoğun çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Cafer İzmirli’nin bilim ve teknoloji öğretmeni, Uğur Göknel’in de sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. 19 yaralının hastanelerdeki tedavileri sürerken, 9’unun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan otobüs vinçle kaldırılarak aracın altında yolcu olup olmadığı kontrol edildi.

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‘ÇOK HIZLI GİDİYORDU’

Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bir yolcu kaza anını anlattı. Esenler’den otobüse bindiğini söyleyen yolcu, “Ben uyku halindeydim. Hıza uyandım. Çok hızlı gidiyordu. Sonra bir anda kaymaya başladı, ardından da takla attık zaten” dedi.

TOKAT
KONTROLDEN ÇIKTI: 1 ÖLÜ, 38 YARALI

Beyaz facia


İstanbul’dan Erzurum’a giden İsmail Binböl (45) yönetimindeki Esadaş Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, dün 08.30 sıralarında, Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayıp savrulan otobüs refüje devrildi. Kazada, yolculardan Bahti Şen Sibirli (40) olay yerinde hayatını kaybetti, 38 yolcu da yaralandı. 8 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA
DERE YATAĞINA DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Bursa’da önceki gece Bursa-Ankara karayolunda Bursa yönüne giden İslam Ömer yönetimindeki otomobil, İnegöl ilçesi yakınlarında buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerleri aşarak dereye yatağına uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İslam Ömer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) ise hastaneye kaldırıldı.

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DÜZCE
36 ARAÇ ÇARPIŞTI: 25 YARALI

İstanbul istikametine giden bir TIR, dün 12.30 sıralarında, TEM yolu Gölyaka gişeler mevkisinde karla kaplı yolda kaydı. Arkadan gelen araçlar, ardı ardına çarpıştı. 36 araç birbirine girerken, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazada 25 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırdı.

AMASYA
BARİYERLERE ÇARPTI: 30 YARALI

Beyaz facia


Adıyaman Ünal firmasına ait Emrah K. idaresindeki otobüsü, dün 03.00 sıralarında, Çorum-Amasya karayolunun Merzifon ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayıp kontrolden çıktı. Kazada, 1’i çocuk 30 yolcu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Aksaray- Ankara karayolunda ise 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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#Kar Yağışı#Trafik Kazası#Yaralı

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