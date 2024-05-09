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Beton tankeri faciasında 9 kişi ölmüştü... Kazadan hemen önceki görüntüler ortaya çıktı

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#Trafik Kazası#Kaza#Beton Mikseri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 12:03

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet G. yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 11 kişi ise yaralandı.

Beton tankeri faciasında 9 kişi ölmüştü... Kazadan hemen önceki görüntüler ortaya çıktı

Kaza ile ilgili incelemeler devam ederken beton tankerinin kazadan hemen önceki görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, beton tankerinin otoyolda süratli bir şekilde gittiği anlar yer aldı.

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Beton tankeri faciasında 9 kişi ölmüştü... Kazadan hemen önceki görüntüler ortaya çıktı

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#Trafik Kazası#Kaza#Beton Mikseri

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