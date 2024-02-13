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Beton mikseri hamile kadını ezdi

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#Salim Baycan#Asya Sarmaşık#Beton Mikseri
Beton mikseri hamile kadını ezdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

İSTANBUL Ataşehir’deki Kayışdağı Caddesi’nde dün 11.00 sıralarında, Salim Baycan’ın kullandığı 34 ST 8951 plakalı beton mikseri, caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile Asya Sarmaşık’a çarptı. Asya Sarmaşık çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi.

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Kadına çarptığını fark eden sürücü, bir süre sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, aracın ezdiği Asya Sarmaşık ve karnındaki bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi alarak olay yerine gelen Asya Sarmaşık’ın ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri caddede önlem alıp güvenlik şeridi çekti, olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre çalışma yaptı. Yapılan incelemenin ardından Asya Sarmaşık’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Salim Baycan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayı gören motosiklet sürücüsü, “Kırmızı ışık yanıyordu, kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi” diye konuştu. Çevre sakinlerinden bir kişi ise “Mendil satıyormuş, kırmızı ışık yanıyormuş o sırada. Araçlar hareket ettiğinde şoför de hareket etmiş, kadın da önüne atlamış” dedi.

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#Salim Baycan#Asya Sarmaşık#Beton Mikseri

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