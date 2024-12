Besteci Uçarsu’ya altın madalya

Haberin Devamı

SEVDA-Cenap And Müzik Vakfı’nın kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ödül, her yıl hayata veda ettiği 6 Aralık tarihinde, ülkede çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci, yorumcu, eğitimci veya sanat destekçisine altın madalya olarak takdim ediliyor. Madalya’nın 38’inci sahibi ise Besteci Uçarsu oldu. Vakıf Yönetim ve Danışma Kurulu, Uçarsu’ya madalyayı oybirliği ile “Ulusal bestecilik ekolüne yaptığı büyük katkılar ile ulusal müziği uluslararası düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı ve eğitimci kişiliğini” göz önünde bulundurarak verdi. Uçarsu madalyasını önceki akşam Vakıf kurucularının Kavaklıdere’de bulunan tarihi And Evi’nde düzenlenen bir törenle aldı. 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve çok sayıda sanat insanının da katıldığı törende, altın madalyayı Uçarsu’ya Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman takdim etti.

ABD’DE DOKTORA YAPTI

10 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda flüt eğitimine başlayan Besteci Uçarsu, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Bestecilik Bölümü’ne kabul edildi. 1997 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nden bestecilikte doktora derecesi aldı. 2009 yılında profesör oldu. Uzun yıllardır ulusal beste yarışmalarında seçici kurul üyeliği yapıyor. Müzikleri ONYX, AK Müzik, United Phoenix Records, Bilkent Music Productions, TRT, Starfish Music, PB Productions Ltd., Ada Müzik, CdBaby, Lila Müzik ve Kalan Müzik tarafından yapılan CD’lerde yayınlandı.