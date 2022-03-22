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Beste Açar kimdir, kaç yaşında, evli mi?

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Beste Açar kimdir, kaç yaşında, evli mi

Beste Açar, kariyeri ve biyografisi ile öne çıkıyor. Kayahan'ın kızı Beste Açar, son günlerde magazin dünyasında öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Kayahan'ın eski eşi İpek Açar hakkında veryansın eden Beste Açar, babasının vefat etmeden önceki ifadelerine açıklamasında yer verdi. Peki, Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Kayahan'ın kızı Beste Açar hakkında bilgiler

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Beste Açar ya da diğer bir soy isimle Beste Haravon, usta şarkıcı Kayahan’ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan’ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu’yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste’ye çok kızmış ve araları bozulmuştu.

Beste Havaron’un ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Haravon’un bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı.

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Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yapan Beste Haravon, bu defa mutluluğu yakaladı.

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