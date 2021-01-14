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Gündem
Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Besni'de otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 yaralı

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Besni'de otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 yaralı
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ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerinin duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yumrutepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Gezer yönetimindeki 44 KB 583 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Gezer ile yanındaki Aydın Gezer ve Leyla Bağlı yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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