Besni’de depodan fıstık çalan şüpheli tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı Karagüveç köyünde meydana geldi. Zülfigar A. ile Vakkas Y., kendilerine ait depoda bulunan 170 kilo Antep fıstığının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, parmak izi incelemesi ve bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin Ferdi T. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler şüpheliyi çaldığı fıstıkların da bulunduğu araçta yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, çaldığı fıstıklar ise sahiplerine teslim edildi.

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