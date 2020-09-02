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IĞDIR (İHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Iğdır’da bir apartmanın 5.katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Olay, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki apartmanın 5.katındaki dairede ikamet eden Leyla A., henüz belirlenemeyen nedenle camdan aşağıya düştü. Metrelerce yüksekten aşağı düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadın, yapılan incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Leyla A'nın iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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