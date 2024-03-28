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Beşiktaş'ta 'u dönüşü' kazası: Motosikletli Semanur yaşam savaşı veriyor

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#Beşiktaş#İstanbul#Kaza
Beşiktaşta u dönüşü kazası: Motosikletli Semanur yaşam savaşı veriyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 09:23

Beşiktaş'ta, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Semanur Hacıoğlu(25) kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Semanur Hacıoğlu'nun kullandığı motosiklet, cadde üzerinde 'U' dönüşü yapan A.Ö.'nün kullandığı 17 ST 964 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari aracın şoför kapısına çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralandı.

Beşiktaşta u dönüşü kazası: Motosikletli Semanur yaşam savaşı veriyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaşta u dönüşü kazası: Motosikletli Semanur yaşam savaşı veriyor

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Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu'nun yaralı şekilde yerdeki hali ve hafif ticari araç sürücü A.Ö. görülüyor.

Beşiktaşta u dönüşü kazası: Motosikletli Semanur yaşam savaşı veriyor

 

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#Beşiktaş#İstanbul#Kaza

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