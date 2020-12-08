MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeşiktaş’ta toplu taşıma araçlarında denetim
GeriGündem Beşiktaş’ta toplu taşıma araçlarında denetim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’ta toplu taşıma araçlarında denetim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş’ta toplu taşıma araçlarında denetim
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi

Polis ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Beşiktaş’ta toplu taşıma araçlarında denetim

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle