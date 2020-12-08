Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)
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Beşiktaş’ta toplu taşıma araçlarında denetim
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi
Polis ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.
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