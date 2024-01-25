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Beşiktaş'ta tekme tokat kavga! O anlar kameraya yansıdı

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#Beşiktaş#Kavga#Polis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 09:41

Beşiktaş’ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi yere düşürdüğü kişiyi art arda darbetti. Gruptaki başka bir kişi ise yerdeki kişiye tekme atarak kaçtı. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin kavga etmesi ve yere düştükleri görülüyor. Yerde de birbirlerine vurmaya devam eden taraflar araya girenlerin yardımıyla ayrılıyor.

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#Beşiktaş#Kavga#Polis

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