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Beşiktaş'ta şüpheli ölüm cinayet çıktı! 6 bin 500 liralık borcunu ödememek için arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

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#İSTANBUL#Beşiktaş#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 10:02

İstanbul Beşiktaş’ta kıraathane işletmecisi İsmail Karabıyık’ı(43) tabancayla vurarak öldüren şüpheli Mehmet S.(51) polis tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden şüpheli öldürdüğü kişiden 6 bin 500 lira borç aldığını, ödeyemediği için cinayeti işlediğini söyledi.

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Beşiktaş, Türkali mahallesinde 21 Şubat Çarşamba günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, kıraathane işlemecisi İsmail Karabıyık, başından tabancayla vurularak öldürüldü. Önce intihar olabileceği değerlendirilen olay, polisin çalışması sonrası cinayet olarak kayıtlara geçti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Polis ekipleri şüphelinin olay yerine gelişinin güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirlendi. Yapılan araştırmada şüphelinin kimliğinin Mehmet S. olduğu, öldürdüğü İsmail Karabıyık’tan borç para aldığı ikilinin bu nedenle daha önce de tartıştığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli Mehmet S. yakalanarak gözaltına alındı. Ataşehir’de gözaltına alınan şüphelinin üzerinden cinayette kullanıldığı değerlendirilen kurusıkıdan bozma 9 mm çapında ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Beşiktaşta şüpheli ölüm cinayet çıktı 6 bin 500 liralık borcunu ödememek için arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Mehmet S. işlediği cinayeti itiraf etti. Bir süre önce İsmail Karabıyık’tan 6 bin 500 lira borç para aldığını söyleyen şüphelinin ödeyemeyince aralarının bozulduğunu anlattı.

Beşiktaşta şüpheli ölüm cinayet çıktı 6 bin 500 liralık borcunu ödememek için arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

İsmail Karabıyık’ın ısrarla borcunu istemesi üzerine onu öldürmeye karar verdiğini anlatan Mehmet S., olay günü cinayet işlemek için Beşiktaş’a gittiğini belirtti.Olay günü dükkândan içeri girer girmez hiçbirşey söylemeden silahını ateşlediğini anlatan şüpheli, daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı.Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Beşiktaşta şüpheli ölüm cinayet çıktı 6 bin 500 liralık borcunu ödememek için arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

Mehmet S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beşiktaşta şüpheli ölüm cinayet çıktı 6 bin 500 liralık borcunu ödememek için arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı

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#İSTANBUL#Beşiktaş#Cinayet

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