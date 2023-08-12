Beşiktaş'ta restorasyon çalışmalarında 4 katlı bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

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Kuruçeşme Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında yaklaşık 6 aydır restorasyon çalışması yapılan, 4 katlı Oygur Yalısı'nın bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yol yalısı olarak nitelenen binada çalışan 4 kişiden stajyer mimar Atilla Aydın ile Dursun Bayar adlı işçi göçük altında kaldı. Bayar, arkadaşları ve yardıma koşan vatandaşlar tarafından çıkarılırken, duvardan kopan tuğla parçalarının altında kalan Aydın'a ise ulaşılamadı.

Binanın çökmeden önceki fotoğrafı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi iki yönlü olarak araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri Atilla Aydın'a ulaşmak için çalışmalara başladı. İş arkadaşlarından, Aydın'ın çökme anında bulunduğu bölümün bilgisini alan ekipler, ses dinleme cihazıyla enkaz altından ses gelip gelmediğini kontrol etti. Bir süre sonra olay yerine getirilen Sarıyer Belediyesi Sivil Savunma Birimi'ne bağlı canlı arama kurtarma köpeği 'Şilan'ın enkaz altında canlı tespit etmesi üzerine çalışmalar hızlandırıldı. İş makinesi yardımıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 1.5 saat sonra ulaştıkları stajyer mimar Aydın'ı ağır yaralı olarak çıkardı. Yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırılan Atilla Aydın (22) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi altına alınan Dursun Bayar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Göçükle ilgili İstanbul Valiliği de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "12 Ağustos 2023 tarihinde Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelen duvar çökmesi olayında 2 kişi yaralanmış olup, Dursun Bayar (24) hayati tehlikesi olmayacak şekilde hastaneye kaldırılmıştır. Şahsın tedavisi devam etmektedir. Olayda göçük altında kalan ve göçük altından ağır yaralı olarak çıkarılan Atilla Aydın ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır" denildi.

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OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER