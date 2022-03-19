Beşiktaş’ta polisten kaçtılar Mecidiyeköy'de yakalandılar

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta dün akşam denetim yapan polis ekipleri 34 EJM 700 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca Mecidiyeköy'e kadar devam etti. Polis, otomobilin önüne barikat kurdu.

İsmi öğrenilemeyen sürücünün kaçmaya çalışması üzerine polis ekipleri havaya ateş açtı. Otomobilde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil de çekici ile kaldırıldı.