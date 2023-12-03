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Beşiktaş'ta panik dolu anlar: Yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü

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#İstanbul#Beşiktaş#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 15:33

Beşiktaş'TA 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı sırasında çökmesi çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yıkım sırasında toz çıkmaması için sulama yapan bir görevli ise son anda kurtuldu.

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Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde 11 katlı binanın iş makinesi ile yıkımı yapıldığı sırada bina aniden çöktü. Molozlar ise yola düştü. Dökülen molozlardan 3 araç hasar gördü. 

Beşiktaşta panik dolu anlar: Yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü

SULAMA YAPAN GÖREVLİ SON ANDA KURTULDU

Binanın yıkıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, iş makinesi ile yıkımın yapıldığı sırada binanın aniden çöktüğü görülüyor. Görüntülerde ayrıca, yıkılma sırasında toz çıkmasın diye sulama yapmaya çalışan görevlinin son anda atlayarak yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulduğu da görülüyor. 

Beşiktaşta panik dolu anlar: Yıkım sırasında 11 katlı bina çöktü

 

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#İstanbul#Beşiktaş#Yıkım

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