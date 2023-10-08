Hasan YILDIRIM/Ä°STANBUL,(DHA)
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 08, 2023 09:29
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BeÅŸiktaÅŸ'ta sabah saatlerinde otomobil ile minibÃ¼sÃ¼n Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada 4 yolcu yaralandÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n ise alkollÃ¼ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Kaza, Zincirlikuyu BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi Ã¼zerinde saat 07.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, Emre K.â€™ kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek Ã¶nÃ¼nde seyreden Murat BalcÄ± idaresindeki BeÅŸiktaÅŸ-GÃ¼ltepe minibÃ¼sÃ¼ne Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle minibÃ¼s yola devrilirken otomobil de ters yÃ¶ne dÃ¶nerek durabildi.Â Â
Kazada minibÃ¼ste bulunan 4 yolcu yaralandÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ±yla olay yerine itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. YaralÄ± yolcular minibÃ¼sten Ã§Ä±karÄ±larak ambulanslara alÄ±ndÄ±. Hafif yaralanan yolcular Ã§evre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza yapan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n yapÄ±lan kontrollerinde 1.02 promil alkollÃ¼ olduÄŸu tespit edildi. Kaza nedeniyle BÃ¼yÃ¼kdere Caddesi Levent istikametinde uzun araÃ§ kuyruklarÄ± oluÅŸtu. Kaza yapan otomobilin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve yolun temizlenmesinin ardÄ±ndan trafik
normale dÃ¶ndÃ¼.Â
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