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Olay, saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ SinanpaÅŸa Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re semt sakinleri tarafÄ±ndan tanÄ±nan, burada doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen kÄ±raathane iÅŸletmecisi evli ve kÄ±z Ã§ocuÄŸu babasÄ± Ä°smail KarabÄ±yÄ±k (43), saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda iÅŸyerinden ayrÄ±larak bir yan sokaktaki evine gitti. Sabah saatlerinde evinden Ã§Ä±kan KarabÄ±yÄ±k, tekrardan kÄ±raathaneye gitti. Bir sÃ¼re iÅŸyerine gelen Ã§alÄ±ÅŸan, KarabÄ±yÄ±kâ€™Ä± baÅŸÄ±ndan vuruÅŸmuÅŸ halde kanlar iÃ§erisinde yerde yatarken buldu.

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BAÅžINDAN VURULMUÅž HALDE Ã–LÃœ BULUNDU

Ã‡alÄ±ÅŸanÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, KarabÄ±yÄ±k Ã¼zerinde yaptÄ±ÄŸÄ± incelemeler sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. ArdÄ±ndan polis ekipleri gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek kÄ±raathane giriÅŸinde Ã¶nlem aldÄ±.

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CÄ°NAYET MÄ° YOKSA Ä°NTÄ°HAR MI OLDUÄžUNU ARAÅžTIRILIYOR

Ã–te yandan olayÄ± duyan KarabÄ±yÄ±kâ€™Ä±n aile yakÄ±nlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± olay yerine geldi. Aile yakÄ±nlarÄ± sinir krizi geÃ§irirken, yakÄ±nlarÄ± onlarÄ± teselli etti. KarabÄ±yÄ±kâ€™Ä±n babasÄ±nÄ±n 2 ay Ã¶nce de yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± sebeplerden dolayÄ± vefat ettiÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n da incelemeleri sonrasÄ±nda KarabÄ±yÄ±kâ€™Ä±n cansÄ±z bedeni, cenaze aracÄ±na konularak BahÃ§elievler Yenibosnaâ€™daki Adli TÄ±p Kurumu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ã–te yandan Ä°smail KarabÄ±yÄ±kâ€™Ä±n birÃ§ok suÃ§tan emniyette kaydÄ± olduÄŸu, daha Ã¶nce cezaevine girip hapis yattÄ±ÄŸÄ± ve bir suÃ§tan aramasÄ±nÄ±n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.