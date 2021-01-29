Beşiktaş’ta ilginç anlar! Halk otobüsünün önünü kesti...

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın yolcu, Barbaros Bulvarı'ndaki durakta halk otobüsüne binmek istedi. Bu sırada otobüsün durağa girmediğini iddia eden kadın yolcu, aracın önüne geçti.

Kadının, otobüs sürücüsünün uyarılarına rağmen aracın önünden çekilmemesi üzerine bölgede görev yapan polis ekipleri olaya müdahale etti. Elindeki çantayla otobüse vuran, polis memurlarına da tepki gösteren kadın, yaşanan kargaşa sırasında yanındaki valizi de geride bırakıp yoldan geçen bir taksiye binerek duraktan ayrıldı.

Kadının aracın önünden çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. Olayı şaşkınlıkla izleyen otobüs yolcuları ise araç sürücüsünün durağa girdiğini, kadının tepkisinin yanlış olduğunu ifade etti.