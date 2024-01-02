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BeÅŸiktaÅŸ'ta Ä°ETT otobüsü duvara çarptÄ±: YaralÄ±lar var

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#BeÅŸiktaÅŸ#Otobüs#Kaza
BeÅŸiktaÅŸta Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ duvara Ã§arptÄ±: YaralÄ±lar var
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 18:21

BeÅŸiktaÅŸ'ta, Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda Ã¶nce Ã¶nÃ¼ndeki araca sonra duvara Ã§arparak durabildi. Kazada yaralanan otobÃ¼steki yolcular, Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan otobÃ¼sÃ¼n yolu tamamen kapatmasÄ±yla trafik durdu.Â

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Kaza, saat 16.45 sÄ±ralarÄ±nda, BeÅŸiktaÅŸ Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re; DT2 hattÄ±nÄ±n Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼, yaÄŸmur nedeniyle kayganlaÅŸan yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya baÅŸladÄ±. Manevra yapan otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã¶nce Ã¶nÃ¼ndeki panelvan araca Ã§arptÄ±. Daha sonra yol kenarÄ±ndaki duvara vurarak durabildi. Kazada, yaralanan otobÃ¼steki yolcular, ihbar Ã¼zerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ã§evredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kaza yapan otobÃ¼sÃ¼n yolu tamamen kapatmasÄ±yla caddedeki trafik akÄ±ÅŸÄ± durdu. Ekiplerin, olay yerindeki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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#BeÅŸiktaÅŸ#Otobüs#Kaza

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