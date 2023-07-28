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Beşiktaş Yıldız Parkı'nda bulunan Çadır Köşkü'nde yangın

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#Yangın#Yıldız Parkı#Çadır Köşkü
Beşiktaş Yıldız Parkında bulunan Çadır Köşkünde yangın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 06:46

Beşiktaş Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Restoran olarak kullanılan tarihi köşkün yangın sırasında kapalı olduğu öğrenildi.

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Yıldız Parkı içinde bulunan tarihi Çadır Köşkü'nde henüz bilinmeyen nedenle saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köşkü saran dumanlara müdahale etti. Restoran olarak kullanılan tarihi köşkün, yangın çıktığı esnada kapalı olduğu öğrenildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, Tarihi Çadır Köşkü'nde maddi hasar meydana geldi. 

Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları devam ediyor.

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#Yangın#Yıldız Parkı#Çadır Köşkü

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