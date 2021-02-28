Beşiktaş Sahili'nde koronavirüs denetimi 

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, Beşiktaş Arnavutköy ve Bebek Sahili'nde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ekipler turistlerin pasaportlarını ve sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Trafik denetimi de yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak çalışma ve izin belgelerine baktı. Kısıtlamayı ihlal eden ve izin belgesi olmayan vatandaşlara ceza kesildi.







