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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu'ndan acı haber

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#Beşiktaş#İstanbul#Belediye
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlundan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 10:06

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında yaşamını yitirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

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Beşiktaş Belediyesi’nde 33 yıldır çeşitli birimlerde görev yapan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı D. Ender Topçuoğlu dün makamında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ölüm haberi sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

”ACIMIZ BÜYÜK”

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat başsağlığı mesajını şu şekilde paylaştı.

"Otuz üç yıldır kurumumuzda üstlendiği her görevde kentimize sayısız hizmetlerde bulunmuş Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcımız Ender Topçuoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 15.00'te Levent Hizmet Binamızın önünde düzenleyeceğimiz törenle Ender Topçuoğlu'nu memleketi Giresun - Şebinkarahisar'a son yolculuğuna uğurlayacağız. Cenazesi 22 Ağustos 2023 Salı günü Giresun Şebinkarahisar Tekışık Camii’nde öğle namazına müteakip gerçekleşecektir."

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Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlundan acı haber

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#Beşiktaş#İstanbul#Belediye

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