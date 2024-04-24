Berzeg’in sırrını adli tıp çözecek

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ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan 84 yaşındaki Korhan Berzeg, 2023 Mayıs'ta İngiliz eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen’in Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine gitti. 17 Haziran'da, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı. Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı.

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74 GÜN SONRA 'TİNA' EVİNE DÖNDÜ

Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı eve döndü. Tina'nın bakımlı olması, arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmaması dikkat çekti. Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Aramalara 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Tina'nın çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülerek Angela Berzeg'e teslim edildi.

325 KİLOMETREKAREDE ARANDI

325 kilometrekareye çıkartılan alanı 9 kez arayan ekipler, Berzeg'in atılma ihtimali üzerine bölgedeki 10 kuyuyu boşaltıp, içini kameralarla izledi. 325 kilometrekarede arandı. Gönen'de 20'den fazla mahalle ile Gönen Çayı'nın, Erdek'te denize döküldüğü güzergahlar defalarca özel olarak kontrol edildi ancak hiçbir ize rastlanılmayınca çalışmalar 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı. Dün 13.30 sıralarında Gelgec Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Korhan Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evinin 4 kilometre uzağındaki ormanda dere kenarında Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı, kıyafet ile insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları buldu. Gülay’ın haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı ile jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından kemik parçaları ile kıyafet ve eşya parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.