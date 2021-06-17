Berkin anıldı
Gezi Parkı olayları sırasında 16 Haziran 2013 günü gaz kapsülüyle vurulan, 269 gün sonra hastanede ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan, ailesi tarafından vurulduğu yerde anıldı.
Berkin’in resmini taşıyan annesi Gülsüm Elvan “Oğlum evden ekmek almak için çıkmıştı. Hala dönmedi. 8 yıl geçti oğlum vurulalı. Onun için adalet istiyorum. Öldürülen tüm çocuklar için adalet istiyorum” dedi. Berkin Elvan’ın kardeşi Özge Elvan ise açıklamasında “Cuma günü duruşmamız var. Mahkeme savcısı bilinçli taksirle adam öldürmeden ceza istedi. Bu çok hafif bir ceza. Biz adalet için adliyede olacağız” diye konuştu.
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