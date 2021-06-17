Berkin anıldı

Berkin’in resmini taşıyan annesi Gülsüm Elvan “Oğlum evden ekmek almak için çıkmıştı. Hala dönmedi. 8 yıl geçti oğlum vurulalı. Onun için adalet istiyorum. Öldürülen tüm çocuklar için adalet istiyorum” dedi. Berkin Elvan’ın kardeşi Özge Elvan ise açıklamasında “Cuma günü duruşmamız var. Mahkeme savcısı bilinçli taksirle adam öldürmeden ceza istedi. Bu çok hafif bir ceza. Biz adalet için adliyede olacağız” diye konuştu.

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