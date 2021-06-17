MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBerkin anıldı
GeriGündem Berkin anıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 17.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Berkin anıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berkin anıldı

Gezi Parkı olayları sırasında 16 Haziran 2013 günü gaz kapsülüyle vurulan, 269 gün sonra hastanede ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan, ailesi tarafından vurulduğu yerde anıldı.

Berkin’in resmini taşıyan annesi Gülsüm Elvan “Oğlum evden ekmek almak için çıkmıştı. Hala dönmedi. 8 yıl geçti oğlum vurulalı. Onun için adalet istiyorum. Öldürülen tüm çocuklar için adalet istiyorum” dedi. Berkin Elvan’ın kardeşi Özge Elvan ise açıklamasında “Cuma günü duruşmamız var. Mahkeme savcısı bilinçli taksirle adam öldürmeden ceza istedi. Bu çok hafif bir ceza. Biz adalet için adliyede olacağız” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi