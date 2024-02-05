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Bereketin müjdecisi... GAP Şelalesi akmaya başladı

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#Mardin#Derik#GAP Bahçeleri
Bereketin müjdecisi... GAP Şelalesi akmaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

Mardin'in Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP Bahçeleri’ni sulayarak hayat veren GAP Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte akmaya başladı.

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Zeytin, incir, nar, kayısı ve ceviz üreticiliğinin yapıldığı bölgede, şelalenin akması özellikle çiftçilerin yüzünü güldürdü. ‘Bereketin müjdeleyicisi’ olarak bilinen şelalenin aktığı yıllarda ürünlerdeki rekoltelerin artacağına inanılırken, bölgede yaşayanlar, şelaleye gelerek hatıra fotoğrafı çektirmeye başladı. Şelalenin aktığını duyup ailesiyle fotoğraf çektirmeye geldiğini belirten öğretmen Aydın Esen, “Ara tatilde Derik’e ziyarete geliyoruz. GAP Şelalesi yılın

belirli sürecinde bereketli bir şekilde akıyor ve bu akan şelale turistlerin ilgisini çekiyor. Misafirlerimizi getirip fotoğraf çekiyoruz” dedi. Şelalenin güzelliğini görmek için geldiğini belirten Leyla Alacabek de “Bu güzelliği fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdik” diye konuştu.

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#Mardin#Derik#GAP Bahçeleri

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